30 थानों  को दिये गये मोबाइल, सीधे पहुुंचेंगी सूचनाएं

एसपी ने सीसीटीएनएस कर्मचारियों को वितरित किये मोबाइल, हर समय थाने में रहेगा मौजूद

रीवा। थानों तक सीधे विभागीय सूचनाएं पहुंचाने के लिए अब उनको हाइटेक तरीके से जोड़ा जा रहा है ताकि थानों तक विभागीय आदेश आसानी से पहुंच सके। इसके लिए सभी थानों को मोबाइल फोन दिये गये है जो हर समय थाने में मौजूद रहेंगे। ड्यूटी में रहने वाले पुलिसकर्मी इसमें आने वाली सूचनाओं को चेक करेंगे।

Mobiles given to 30 police stations, information will reach directly