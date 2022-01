श्रम कार्ड बनवाने के नाम पर जानकारी लेकर खाते से निकाल लिये रुपए

नईगढ़ी थाने के महेबा गांव में हुई घटना, आरोपियों को पकड़कर लोगों ने पुलिस को सौंपा

रीवा। लोगों को श्रम कार्ड बनवाने का झांसा देकर आरोपियों ने उनके खाते से रुपए निकाल लिये। दोनों आरोपी पुन: लोगों को झांसा देने के लिए गांव गए थे जहां पर एक को लोगों ने पकड़ लिया जबकि दूसरा मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जो आरोपियों को पूछताछ के लिए थाने ले आई। इन आरोपियों ने किन-किन लोगों को ठगी का शिकार बनाया है उन सब के संबंध में पुलिस जानकारी ले रही है।

Money withdrawn from the account after taking information in the name