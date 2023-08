रीवा. समाधान आपके द्वार लोक अदालत का जिला न्यायालय परिसर में प्रधान न्यायाधीश सुबोध कुमार जैन ने दीप प्र्रज्ज्वलित कर शुभांरभ किया। लोक अदालत के लिए जिला न्यायालय में दो और सिविल न्यायालय त्योंथर, मऊगंज और सिरमौर में भी दो-दो खंडपीठ बनाई गई थी। जिसमें आपसी समझौते के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया गया।

More than 4000 cases were resolved by mutual agreement