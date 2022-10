दो सैकड़ा से अधिक कर्मचारी हुए रिटायर, गंभीर हुई बल की समस्या

स्वीकृत बल की पदस्थापना न होने से थानों व कार्यालयों में काम प्रभावित, नहीं मिले कर्मचारी

रीवा। पुलिस विभाग में बल की समस्या गहराती जा रही है। विभाग से अधिकारी व कर्मचारी तो रिटायर हो रहे है लेकिन उनके स्थान पर नयी पोस्टिंग नहीं मिल पा रही है। यही कारण है कि स्वीकृत और पदस्थ बल के बीच अंतर भी बढ़ता जा रहा है जिसका असर थानों सहित विभाग के कार्यालयों में भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पुलिस विभाग से हर बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी रिटायर हो रहे है।

