भाजपा विधायक के जन्मदिन पर हंगामा! बदमाश बोले- जनता के पैसों से गुलछर्रे उड़ाते हो विधायक जी?

विधायक ने बताया कि अगर मौके पर मेरे साथ कार्यकर्ता नहीं होते तो कुछ भी हो सकता था। कार्यकर्ताओं ने समय रहते दोनों आरोपियों पकड़ लिया।



इधर, एक कार्यकर्ता ने बताया कि आरोपियों ने पहुंचते ही विधायक को गालियां देना शुरु कीं। तभी एक आरोपी बोला- जनता के पैसों से गुलछर्रे उड़ाते हो। जनता का कोई ख्याल नहीं है। जन्मदिन पर ही इतना खर्च कर रहे हो। ये जनता की जेब से दोगे क्या विधायक जी? इसके बाद गालियां देने लगे और मारपीट की कोशिश की।