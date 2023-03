नाटक आदि शंकराचार्य के मंचन से राष्ट्रीय नाट्योत्सव शुरू

Submitted by:

रीवा Published: Mar 16, 2023

रीवा. राष्ट्रीय रंग अलख नाट्योत्सव 2023 भव्य शुभारंभ अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विधि सभागार में आदि शंकराचार्य नाटक के मंचन के साथ हुआ। 18 मार्च तक चलने वाले उत्सव की डॉ. महेशचन्द्र श्रीवास्तव, प्रो. श्रीकांत मिश्रा, चंद्रकांता मिश्रा ने दीप प्रज्ज्वलन कर शुरुआत की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 75 कला साधकों का सम्मान भी किया गया।

National Theater Festival begins with the staging of Adi Shankarachary