- अभियान चलाकर स्कूलों से जोडऩे का किया जाएगा प्रयास

- स्कूल शिक्षा विभाग और महिला बाल विकास विभाग मिलकर चलाएगे अभियान



रीवा। बच्चों को शतप्रतिशत स्कूल पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे तमाम अभियानों और प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में शाला त्यागी बच्चे हैं। इसमें बालिकाओं की संख्या अधिक है। जबकि सरकार का बीते कई वर्षों से बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कई तरह की योजनाएं भी लागू की गई हैं। सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को पुस्तकें, ड्रेस, साइकिल, छात्रवृत्ति राशि सहित अन्य तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया है जिसमें रीवा संभाग में करीब सात सौ से अधिक संख्या में बालिकाएं शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की गई हैं। अब स्कूल शिक्षा विभाग ने रीवा सहित सभी जिलों के जिला परियोजना समन्वयकों को पत्र लिखकर कहा है कि कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव के तहत शाला त्यागी बालिकाओं को स्कूलों से जोडऩे का अभियान चलाया जाए। इसके लिए महिला बाल विकास विभाग के साथ समन्वय बनाकर काम करने के लिए कहा गया है। दस वर्ष से अधिक आयु वाली बालिकाओं को चिन्हित किया जाएगा। रीवा संभाग में आदिवासी बाहुल्य जिले सीधी की रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर कम संख्या में ही बालिकाएं शाला त्यागी हैं। रिपोर्ट के अनुसार यहां पर १२ ही बालिकाएं स्कूल नहीं जा रही हैं। प्रदेश में सबसे अधिक अलीराजपुर जिले में १२७०, झाबुआ में १००५, बड़वानी में ८६०, धार में ८५१ की संख्या में बालिकाएं शाला त्यागी हैं।

--

15 जून के पहले सत्यापन का निर्देश

जिलों के आगनबाड़ी केन्द्रों में दर्ज संख्याओं के आधार पर हर ब्लाक में सूची के आधार पर बालिकाओं का सत्यापन किया जाना है। इसके लिए महज 15 जून तक का समय दिया गया है। प्रशासनिक रूप से अब तक इस कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई है। जिसके चलते अब तीन दिन के अंतराल में सत्यापन कर पाना मुश्किल काम दिख रहा है। बताया जा रहा है कि राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक ने कुछ दिन पहले ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देशित किया था कि बालिकाओं को शतप्रतिशत संख्या में स्कूलों से जोडऩे का अभियान चलाया जाना है। जिला स्तर पर तैयारियां की जाएं। इसके बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

-----------------------

जिलों में शाला त्यागी बालिकाओं की संख्या

non school going girls in rewa division