घर में घुसकर वृद्ध की हत्या, खून से लथपथ हालत में बिस्तर पर मिला शव

नईगढ़ी थाने के भीर गांव में हुई घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। देर रात घर में सो रहे वृद्ध पर आरोपियों ने हमला कर हत्या कर दी। रविवार की सुबह खून से लथपथ हालत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। रात में आरोपी से घटना को अंजाम देकर निकल गया और किसी को भनक तक नहीं लग पाई। सुबह सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

Old man killed by entering house, dead body found on bed in blood-soak