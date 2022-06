पार्टी के बाद नहाते समय पानी में डूबने से एक मृत

गोविन्दगढ़ तालाब में हुई घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा. पार्टी के बाद नहाते समय एक व्यक्ति पानी में डूब गया। उसको जब तक बाहर निकाल पाते तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। बाबू मल्लाह पिता कौशल 42 वर्ष निवासी सिलपरी थाना बिछिया दो अन्य लोगों के साथ गोविन्दगढ़ तालाब आया हुआ था। सभी लोगों ने तालाब के किनारे बैठकर पार्टी मनाई थी और उसके बाद वे नहाने लगे। इस दौरान वह गहरे पानी में चला गया और पानी में डूब गया। यह देखकर वहां मौजूद लोगों ने तत्काल पानी में छलांग लगा दी और काफी मशक्कत के बाद उसको बाहर निकाला। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया।



लापता महिला का बहुती जलप्रपात में मिला शव

दो दिन पूर्व लापता हुई महिला का बहुती जलप्रपात में शव बरामद हुआ है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। हालांकि अभी तक महिला का शव बाहर नहीं निकाला जा सका है। मऊगंज थाने के सरईहा गांव निवासी श्यामकली साकेत 70 वर्ष दो दिन पूर्व लापता हो गई थी। महिला दुकान गई थी और उसके बाद वापस लौटकर नहीं आई। परिजन महिला की तलाश कर रहे थे। बुधवार को जब वे नईगढ़ी के बहुती जलप्रपात में महिला की तलाश करने पहुंचे तो प्रपात के ऊपर महिला की चप्पल बरामद हुई। इस दौरान कुंड में उन्होंने देखा तो महिला का शव पड़ा हुआ था। उन्होंने नईगढ़ी थाने को सूचना दी लेकिन बुधवार को उसका शव नहीं निकाला जा सका है। गुरुवार की सुबह से पुलिस शव को बाहर निकालने में रेसक्यू ऑपरेशन चला सकती है। बहुती जलप्रपात काफी गहरा है और उसके नीचे से शव को बाहर निकालने में काफी पांच से छह घंटे का समय लगता है।

One dead after drowning in water while taking bath after party