कार को टक्कर मारकर तेज रफ्तार यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, एक की मौत, 50 से अधिक यात्री घायल

गुढ़ थाने के सोलर पावर प्लांट के समीप हुई घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। सवारियों से खचाखच भरी एक लग्जरी बस कार को टक्कर मारने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में कार सहित बस में सवार आधा सैकड़ा से अधिक लोग घायल हो गए। जब कि एक की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसने एंबुलेंस सहित अन्य वाहनों से घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल भिजवाया। करीब दर्जन भर घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है।

प्रधान ट्रेवल्स की बस सीधी से सवारी लेकर नागपुर जा रही थी। रात करीब 9 बजे बस जैसे ही गुढ़ थाने के मोहनिया घाटी में स्थित सोलर पावर प्लांट के समीप पहुंची तभी अचानक तेज रफ्तार बस ने अनियंत्रित होकर सामने से आ रही कार को टक्कर मार दी। इस दौरान चालक नियंत्रण खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। घटना के बाद बस के अंदर फंसे घायलों की चीख-पुकार मच गई जिसे सुन का सोलर पावर प्लांट के कर्मचारी सहित स्थानीय लोग पहुंच गए। बस के अंदर फंसे घायलों को एक-एक करके बाहर निकाला गया। करीब 30 से अधिक लोग इस हादसे में घायल हुए हैं जिसमें दर्जन भर लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। कार में सवार लोगों को भी हादसे में चोट आई है। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने तत्काल एंबुलेंस सहित खुद के वाहन से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। घटनास्थल में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल निर्मित रहा।



कलेक्टर एसपी अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में अलर्ट रही चिकित्सकों की टीम

इस हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर मनोज पुष्प व एसपी नवनीत भसीन अस्पताल पहुंच गए। हादसे की जानकारी मिलते ही कलेक्टर ने तत्काल संजय गांधी अस्पताल के मेडिकल टीम को अलर्ट का दिया था। अमहिया सहित अन्य थानों की पुलिस के अलावा राजस्व अधिकारी अस्पताल में पहुंच गए थे। एंबुलेंस सहित दूसरे वाहनों से अस्पताल लाए जा रहे घायलों को तत्काल नीचे उतरवाकर स्ट्रेचर से वार्ड में शिफ्ट किया गया है। अस्पताल में तीन घायलों की हालत काफी नाजुक है जिनका चिकित्सकों की देखरेख में इलाज चल रहा है। कलेक्टर ने अस्पताल के चिकित्सकों को तत्काल सभी घायल यात्रियों का इलाज सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं।

One killed, more than 50 passengers injured in bus accident