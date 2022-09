दोस्तों ने ही उतारा था मौत के घाट, हत्या कर फिरौती मांगने की थी योजना

गोविन्दगढ़ पुलिस ने चंद घंटो में किया अंधी हत्या का पर्दाफाश, नाबालिग सहित तीन गिरफ्तार

रीवा। एक दिन पूर्व युवक की निर्मम हत्या का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी उसके दोस्त ही थे जिन्होंने हत्या के बाद परिजनों से फिरौती वसूलने की योजना बनाई थी। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस अब उनसे घटना के संबंध में जानकारी ले रही है।

