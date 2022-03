बदमाशों का ताण्डव, घर में घुसकर महिला से गनप्वाइंट पर लूट, सरेराह छीनी दूसरी से चेन

विवि थाने के इंजीनियरिंग कालेज कालोनी व खुटेही में हुई घटना, बदमाशों की तलाश जारी

रीवा। बदमाशों ने एक दिन में शहर के भीतर कोहराम मचा दिया। घर में घुसकर गनप्वाइंट पर महिला से जेवर व कैश लूट लिये तो दूसरी महिला के गले से सरेराह चेन खींचकर सनसनी फैला दी। चंद घंटो के अंदर उक्त वारदात को अंजाम देकर बदमाशों ने सनसनी फैला दी। सूचना के बाद पुलिस की गाडिय़ां उनकी तलाश में दौड़ती रही लेकिन बदमाशों का कोई पता नहीं चल पाया है। विवि थाने के इंजीनियरिंग कालेज कालोनी में बदमाशों ने गन प्वाइंट पर महिला को लूटा है।

