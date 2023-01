ओवरलोड डंपर की टक्कर से वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत

Submitted by:

रीवा. ओवरलोड डंपर की जोरदार टक्कर से वृद्ध महिला की मौके पर ही मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा जवा थाना क्षेत्र के रेलिंग विहीन सितलहा पुल पर बुधवार को दोपहर में हुआ। जानकारी मिलते ही तत्काल पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को पीएम के लिए भेज दिया है। इस घटना से क्षेत्रीय लोगों में प्रशासन के प्रति भारी आक्रोश रहा।

Painful death of old woman due to overload dumper collision