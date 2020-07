सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 'गेम चेंजर' परियोजना, 2.97 रूपये सस्ती हुई बिजली, मोदी बोले- रीवा ने इतिहास रच दिया

रीवा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के रीवा में बने अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट का शुभारंभ किया। अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट को देश को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने कहा- मध्य प्रदेश साफ-सुथरी और सस्ती बिजली का हब बन जाएगा। उन्होंने कहा है कि भारत विश्व में 'क्लीन एनर्जी का मॉडल बनेगा। भारत ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये 'अंतर्राष्ट्रीय सोलर एलायंस' का निर्माण किया है। हमारे प्रयास है कि आम आदमी अपनी जरूरत की बिजली घर पर ही पैदा करे। इस कार्य में सरकार मदद करेगी। हम प्रयासरत है कि देश में बेहतर सोलर पैनल, बेट्री, स्टोरेज बनें तथा हमें विदेशों से उपकरण आयात नहीं करना पड़ें।

मध्यप्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हो रहे हैं। मध्यप्रदेश सस्ती एवं साफ-सुथरी बिजली का हब बन रहा है। रीवा ने आज वाकई इतिहास रच दिया है। सफेद बाघ के नाम से जाना जाने वाला रीवा अब विश्व में सेालर प्लांट के नाम से भी जाना जाएगा। यहां खेतों में लगे हजारों पैनल ऐसा एहसास दिलाते हैं, मानो खेतो में फसल लहरा रही हो या गहरे समंदर का नीला पानी हो। इस अभूतपूर्व कार्य के लिये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, क्षेत्र की जनता सहित पूरी टीम बधाई की पात्र है।

Rewa, associated with Maa Narmada and the White Tiger will also be known as the land with a state-of-the-art solar power project.



This solar project will help the people of MP, power the Metro in Delhi and contribute to a cleaner environment.