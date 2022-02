शराब पीने से मना करने पर पत्नी को खिला दिया जहर

बैकुंठपुर कस्बे में हुई घटना, अस्पताल में दर्ज कराए गए बयान में हुआ खुलासा

रीवा। शराब पीने से मना करने से नाराज एक युवक ने पत्नी को जहर खिला दिया। गंभीर अवस्था में उसे अस्पताल लाया गया था जहां पुलिस ने उसके बयान दर्ज करवाए। बयान में उसने इस घटना का खुलासा किया जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के िखिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

Poison fed to wife for refusing to drink alcohol