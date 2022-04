बाबा की भागने में मदद करने वाले दो आरोपियों समेत चार को पुलिस ने भोपाल से पकड़ा

सिविल लाइन पुलिस कर रही पूछताछ, न्यायालय में पेश करने पर आरोपियों को भेजा गया जेल

रीवा। राजनिवास रेप कांड में पकड़े गए बाबा सीताराम महराज की वारदात के बाद भागने में मदद करने वाले दो आरोपियों समेत चार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें हत्या के मामले में सजा काट चुका आरोपी भी शामिल है। बाबा समेत आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। राजनिवास में किशोरी से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने संत सीताराम महराज समेत शातिर अपराधी विनोद पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया था।

