यूपी के जोडऩे वाले दोनों हाइवे में बढ़ा पुलिस का पहरा

एचनएच 30 के मनगवां व गंगेव ओवरब्रिज के नीचे मिला था बम, संदिग्ध वाहनों की चल रही तलाश

रीवा। हाइवे के दो स्थानों में एक साथ बम मिलने की घटना के बाद अब पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने हाइवे में पहरा बढ़ा दिया है। पुलिस लगातार हाइवे में पेट्रिोलिंग के साथ सार्वजनिक स्थानों में भी पुलिस को तैनात कर दिया है जो अब संदिग्धों की तलाश में जुटी है।

Police guard increased in both the connecting highways of UP