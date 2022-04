सोशल मीडिया में पुलिस ने बढ़ाया पहरा, भड़काऊ संदेश पर होगी कार्रवार्ई

एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को किया अलर्ट, सौहार्द बिगाडऩे वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

रीवा। देश के विभिन्न हिस्सों में साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाडऩे वाली घटनाएं सामने आने के बाद अब रीवा पुलिस अलर्ट हो गई है। पुलिस ने सोशल मीडिया को निशाने पर लिया है और भड़काऊ संदेश पर नजर रखने के लिए साइबर सेल को अलर्ट कर दिया है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को ऐसी घटनाएं सामने आने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये है।

Police increased guard in social media, action will be taken on provoc