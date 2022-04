वारंटियो के घर सुबह 4 बजे पुलिस ने दी दस्तक

एसपी के निर्देश पर आधा दर्जन थानों में चला विशेष अभियान, अतिरिक्त बल व वाहन करवाए उपलब्ध

रीवा। फरार वारंटियों की धरपकड़ के लिए शनिवार को पुलिस ने विशेष अभियान चलाया और इस अभियान में एक सैकड़ा वारंटियों की धरपकड़ की गई हे। इनमें उन थानों को चिंहित किया गया था जिसमें सबसे ज्यादा वारंट लंबित है।

Police knocked at Warrantio's house at 4 am