लाज में पुलिस ने दी दबिश, कालेज पढऩे आए चार छात्र-छात्राएं कमरों में मिले

सिविल लाइन पुलिस ने बांसघाट में की कार्रवाई, पूछताछ के लिए थाने लाई पुलिस

रीवा। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने लाज में दबिश दी जहां कमरों में कालेज पढऩे आए चार छात्र-छात्राएं कमरों में आपत्तिजनक हालत में मिले। पुलिस के पहुंचते ही पूरे लाज में खलबली मच गई। लड़कियों को समझाईश देकर छोड़ दिया गया जबकि लड़कों को पूछताछ के लिए पुलिस थाने ले आई।

