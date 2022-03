पुलिस ने दर्ज किया आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला, प्राचार्य समेत दो गिरफ्तार

सोहागी थाने के रायपुर सोनौरी में समूह अध्यक्ष के देवर ने की थी आत्महत्या

रीवा। महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष के देवर द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में पुलिस ने वीडियो के आधार पर आत्महत्या दुष्प्रेरण का मामला दर्ज कर लिया है। प्राचार्य समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनसे अब पुलिस इस घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है।

