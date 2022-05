चोरी के आरोपियों व वारंटियों की तलाश में तड़के पुलिस ने गांव को घेरा, वारंटी भागे घर में मिली महिलाएं

लालगांव चौकी के गोडऱा रोझौही गांव में पुलिस की दो दर्जन टीमों ने दी दबिश, घरों की तलाशी

रीवा। बढती सम्पत्ति संबंधी घटनाओं को रोकने के लिए तड़के पुलिस ने लाव लश्कर के साथ एक गांव को घेर लिया। हालांकि पुलिस की गाडियां आरोपियों को पहले ही दिख गई थी जो घरों से फरार हो गए। पुलिस ने हर घर की तलाशी ली और आरोपियों के संबंध में पूछताछ की गई है।

Police surrounded the village in the early hours in search of theft ac