बदमाशों की सक्रियता से पुलिस परेशान, युवक से नकदी व पार्सल के पैकेट छीने

रायपुर कर्चुलियान थाने के महसुआ में हुई घटना, आरोपियों की चल रही तलाश

रीवा। बदमाशों की सक्रियता ने पुलिस को खासा परेशान किया है। एक दिन पूर्व दो घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों का पुलिस पता भी नहीं लगा पाई थी कि फिर उन्होंने एक युवक को अपना शिकार बना लिया। बदमाश उसका बैग छीन ले गए जिसमें नकद रुपए व पार्सल रखे हुए थे। पीडि़त ने शिकायत थाने मेें दर्ज करवा दी है।

Police upset due to activism of miscreants snatched packets of cash an