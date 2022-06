अवैध असलहा रखने वालों को चिंहित कर पकड़ेगी पुलिस

पत्रिका की खबर को एसपी ने लिया संज्ञान, सभी थाना प्रभारियों को जारी किये निर्देश

रीवा। अवैध असलहा रखने वालों को चिंहित कर पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ऐसे लोगों के पास से असलहे जब्त कर पुलिस कार्रवाई करेगी ताकि चुनाव के समय गंभीर स्थिति उत्पन्न न होने पाए। अपराधी हथियारों का करते हैं इस्तमाल

जिले में आपराधियों के पास बड़ी संख्या मेें हथियार मौजूद है जिनका इस्तमाल वे अक्सर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए करते है। आए दिन उनके द्वारा फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दी जाती है जिससे शांति व्यवस्था पर भी खतरा उत्पन्न हो गया है। इस समस्या की ओर पत्रिका द्वारा ध्यान आकर्षित कराया गया था जिसके बाद एसपी नवनीत भसीन ने अब उसे संज्ञान में लिया है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को कड़े शब्दों में निर्देश जारी किये है। जो भी अपराधी अवैध शस्त्र लेकर घूमते है या फिर उनके पास अवैध शस्त्र होने की सूचना मिलती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाये। एसपी ने उन सभी आपराधिक तत्वों को चिंहित करने के निर्देश दिये है जिनके पास अवैध शस्त्र हो सकते है।

Police will identify and catch those possessing illegal weapons