जेल में बंदी सुनेंगे संगीत, सभी बैरकों में लगेंगे म्यूजिक सिस्टम

डीजी जेल ने किया परिसर का निरीक्षण, जेल व्यवस्थाओं की ली जानकारी

रीवा। डारेक्टर जरनल आफ जेल अरविंद कुमार द्वारा केन्द्रीय जेल रीवा का निरीक्षण किया। जेल परिसर में उन्होंने प्रशासनिक भवन, बैरक, भोजन सामग्री, बच्चों की खेलकूद व अस्पताल का निरीक्षण किया और वहां मौजूद व्यवस्थाओं की जानकारी ली। इस मौके पर जेल अधीक्षक एसके उपाध्याय, जेलर रविशंकर सिंह सहित तमाम अधिकारी उपस्थित रहे।

