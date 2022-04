सम्पत्ति ने बुझा दिये घर के दोनों चिराग, विवाह घर संचालक के दूसरे बेटे ने लगाया फंदा

बिछिया थाने के चिरहुला के समीप हुई घटना, साल भर पूर्व बड़ा बेटा कर चुका है आत्महत्या

रीवा। सम्पत्ति विवाद ने एक परिवार के दोनों चिराग बुझा दिये। बुधवार की तड़के एक युवक ने विवाह घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बाद में शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया।

