आठ माह के बच्चे की श्वांस नली में फंस गए थे बादाम के दाने, संजय गांधी अस्पताल रीवा में हुई जटिल सर्जरी

Submitted by:

रीवाPublished: Apr 14, 2023 10:16:26 am

रीवा. संजय गांधी अस्पताल रीवा में रिजिट वीडियो ब्रांको स्कॉपी विधि से सफल सर्जरी कर, कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस अत्यंत जटिल ऑपरेशन को इएनटी विशेषज्ञ डॉ. मोहम्मद अशरफ के नेतृत्व में अंजाम दिया गया है। विशेष बात यह थी कि बच्चा आठ माह का था और उसके श्वांस नली में बादाम के दाने फंसे हुए थे। बच्चे के पिता दिलीप कुमार ने बताया कि उनका बेटा अब पूरी तरह से स्वास्थ्य है।

REWA : Almond seeds were stuck in the child's windpipe