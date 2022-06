रीवा की लड़की को पाकिस्तानी युवक से हुआ प्यार, शादी करने जा रही युवती को अटारी बार्डर में पकड़ा

सिटी कोतवाली थाने में दर्ज थी गुमशुदगी, एसपी ने जारी किया था लुक आऊट सर्कुलर

रीवा। रीवा की लड़की को पाकिस्तानी युवक से प्यार हो गया। उससे शादी करने के लिए युवती पाकिस्तान जा रही थी जिसको अटारी बार्डर पर पकड़ लिया गया। उसको पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया है जिसको वापस लाने के लिए पुलिस टीम रवाना हो चुकी है।

Rewa's girl fell in love with Pakistani youth, girl going to get marri