सतना में चला चाकू तो रीवा की लूट का हुआ खुलासा, हिस्साबांट को लेकर भिड़े दो बदमाश

समान थाने के नेहरु नगर में हुई वृद्ध महिला से चेन स्नेचिंग, घायल बदमाश एसजीएमएच रेफर

रीवा। सतना में दो दिन पूर्व चले चाकू ने रीवा में हुई लूट की घटना का पर्दाफाश कर दिया। यह घटना वारदात में शामिल दो बदमाशों के बीच चला था जिनके बीच हिस्साबांट को लेकर विवाद हुआ और एक ने दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। आरोपी को सतना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि घायल को एसजीएमएच लाया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है।

Rewa's robbery was exposed when a knife went in Satna, two miscreants