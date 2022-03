सिस्टम को आइना दिखाती तस्वीर : महिला का शव चारपाई पर ले गईं बेटियां

अस्पताल में वृद्धा ने दम तोड़ा तो कंधे पर शव लेकर गईं बेटियां

- रायपुर कर्चुलियान के अस्पताल में मौत होने के बाद एंबुलेंस तक की सुविधा नहीं मिली



रीवा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर कर्चुलियान में उपचार के लिए लाई गई वृद्ध महिला की मौत हो गई। जहां पर प्रशासनिक तौर पर एंबुलेंस या फिर कोई वाहन सुविधा नहीं दी गई। उपचार के लिए लेकर आए परिजनों के पास किराए पर शव वाहन करने के लिए रुपए तक नहीं थे। जिसके चलते महिलाएं अपने कंधे पर ही चारपाई पर शव को लेकर गांव पहुंची। रायपुर कर्चुलियान के नजदीक महसुआ गांव की रहने वाली मोलिया केवट पत्नी छोटेलाल (80) के कोई पुत्र नहीं हैं। बेटियां हैं जो गांव से उपचार के लिए एक चारपाई पर लिटाकर अस्पताल पहुंची थी। अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव को गांव तक ले जाने के लिए मृतिका की बेटियों के पास रुपए नहीं थे। काफी देर तक वह अस्पताल के डाक्टर्स और स्टाफ से मदद मांगती रहीं। बाद में आसपास के लोगों से भी मदद मांगी लेकिन जब किसी ने नहीं सुनी तो वह चारपाई को उठाकर गांव की ओर चल पड़ी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। रायपुर कर्चुलियान के बीएमओ अखिलेश सिंह का कहना है कि उपचार के लिए वृद्धा को लाया गया था, जहां पर मौत होने के बाद परिजन लेकर चले गए। वह किस माध्यम से शव को लेकर गए इसकी जानकारी नहीं है। इस मामले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं।

