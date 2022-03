हाइवे में कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत पर बवाल, भड़के परिजनों ने लगाया जाम

गढ़ थाने के लहुरिया परासी के समीप हुई घटना, चार घंटे तक बाधित रहा आवागमन

रीवा। हाइवे में तेज रफ्तार की टक्कर से बाइक सवार की मौत पर शनिवार को बवाल मच गया। गुस्साए परिजनों ने शव को सड़क में रखकर जाम लगा दिया। घटना से तनाव का वातवरण बन गया जिससे आसपास के अन्य थानों का पुलिस बल सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। चार घंटे तक चले बवाल के बाद मामला किसी तरह शांत हुआ जिसके बाद आवागमन बहाल हो पाया।

Ruckus over the death of a bike rider due to a car collision in the highway, angry relatives jammed