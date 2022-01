थाने से 200 मीटर दूर सरेराह युवक पर हमला, चाकूओं से गोदकर सिर में पत्थर पटककर उतारा मौत के घाट

विवि थाने के गायत्री नगर मोड़ के समीप हुई घटना, पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा। थाने से महज 200 मीटर दूर सरेराह युवक पर आरोपियों ने हमला किया। उसको चाकूओं से गोदा और बाद में पत्थर पटककर उसको मौत के घाट उतार दिया। बेखौफ आरोपी वारदात को अंजाम देकर निकल गए और किसी को भनक तक नहीं लग पाई। सुबह युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

Sarrah youth attacked 200 meters away from the police station, stabbed