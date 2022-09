नहीं सुधरे स्कूल संचालक, सरप्राइज चेकिंग में खुली मनमानी पोल

यातायात पुलिस ने आधा सैकड़ा वाहनों पर किया जुर्माना, बच्चों की सुरक्षा को लेकर खुद गंभीर नहीं है स्कूल संचालक

रीवा। बच्चों से भारी भरकम फीस वसूल करने वाले निजी स्कूल संचालक खुद उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। पूर्व में दिये गये निर्देशों के पालन की हकीकत पता करने के लिए जब पुलिस ने आकस्मिक चेकिंग की तो स्कूल संचालकों की मनमानी सामने आ गई। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल प्रबंधन इन इंतजामों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है।

School operators did not improve, arbitrary polls open in surprise che