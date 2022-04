फैक्ट्री के सामने पत्थर पटककर सिक्योरिटी गार्ड की हत्या, गांव में तनाव

चोरहटा थाने के बैजनाथ गांव की घटना, पुलिस बल मौके पर पहुंचा

रीवा। खनिज माफिया ने पत्थर चोरी का विरोध कर रहे सिक्योरिटी गार्ड की सरेराह पत्थर पटककर निर्मम हत्या कर दी। घटना से पूरे गांव में तनाव का वातावरण बना हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई जो अब वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में जगह-जगह दबिश दे रही है।

