शिवमोहन सिंह : विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन का देखा था सपना, विधानसभा में लेकर आए थे संकल्प

- विंध्य को उसका अधिकार दिलाने कई बार किया था प्रयास



मृगेन्द्र सिंह, रीवा। विंध्य प्रदेश का मध्यप्रदेश में विलय होने के बाद भी अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं हो पाने के चलते शिवमोहन सिंह लगातार सवाल उठाते रहे हैं। वर्ष 1998 से 2003 तक अमरपाटन क्षेत्र के विधायक के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इस दौरान वह विधानसभा और उसके बाहर यह मांग करते रहे कि मध्यप्रदेश के विलय के दौरान विंध्य क्षेत्र को कुछ प्रमुख संस्थान देने की बात हुई थी लेकिन उसका पालन नहीं हुआ।

भोपाल के साथ ही इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर सहित अन्य क्षेत्रों में प्रदेश स्तर के संस्थान स्थापित किए गए लेकिन विंध्य में कुछ खास नहीं मिला। इसी के चलते शिवमोहन सिंह विधानसभा में विंध्य प्रदेश के पुनर्गठन का संकल्प लेकर आए थे। जिसका विंध्य क्षेत्र के अधिकांश विधायकों ने समर्थन किया था।

Shivmohan Singh ex dgp and ex mla, vindhyapradesh