यूपी से जिले में होती है स्मैक की तस्करी, गिरफ्तार आरोपियों ने खोले राज

सिटी कोतवाली व नौवस्ता चौकी पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपियों से स्मैक बरामद

रीवा। जिले में स्मैक की तस्करी यूपी से हो रही है और बड़ी संख्या में युवक नशे का सौख उठाते है। इस बात का खुलासा पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में किया है जिसके बाद पुलिस अब जिले में पैर पसारने वाले इस तस्करों को अपने राडार में लेना शुरू कर दिया है।

Smacking of smack takes place in the district from UP, the arrested ac