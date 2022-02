एसपी ने सुनी समस्याएं, अपराधों की रोकथाम में सहयोग की अपील

बिछिया थाने में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन, खिलाडिय़ों को किया गया पुरस्कृत

रीवा। बिछिया थाना परिसर में मंगलवार को जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सहित शहर के तमाम थाना प्रभारी उपस्थित रहे। बिछिया थाना प्रभारी जगदीश सिंह ठाकुर ने अतिथियों का स्वागत किया।

