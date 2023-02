पुराछात्र सम्मेेलन: पुरानी यादों को ताजा कर घर लौटे कृषि महाविद्यालय के छात्र

Submitted by:

रीवाPublished: Feb 27, 2023 08:50:26 am

रीवा. कृषि महाविद्यालय रीवा में पूर्व छात्र परिषद द्वारा दो दिनी पुराछात्र सम्मेलन कई भूली-बिसरी यादों को ताजा कर गया। पूर्व छात्रों ने कैंपस में दो दिन बिताए और पुरानी यादों को ताजा कर अपने घर लौटे। दूसरे दिन अतिथियों एवं पुराछात्रों को सम्मानित भी किया गया।

Students of Agriculture College returned after refreshing old memories