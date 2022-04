सरेराह बदमाशों ने बाइक सवारों को रोककर लूटा, तीन गिरफ्तार

मनगवां थाने के चंदेह के समीप हुई घटना, आरोपियों से पूछताछ जारी

रीवा। बाइक में सवार होकर आ रहे दो लोगों को रोककर बदमाशों ने लूट लिया। बदमाशों ने उनके पास से रुपए व मोबाइल छीन लिये। हुलिया के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अब अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ कर रही है।

Surah miscreants robbed bike riders, three arrested,Surah miscreants robbed bike riders, three arrested,Surah miscreants robbed bike riders, three arrested