25 आदतन अपराधियों की निगरानी खुली, 18 को गुण्डा सूची में मिला स्थान

आदतन अपराधी व गुण्डा बदमाश थाने में लगायेंगे हाजिरी, पुलिस को बतायेंगे दिनचर्या

रीवा। आदतन अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन क्लीन में अब पुलिस ने उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है ताकि वे अपराध न कर सके। पुलिस ने दो दर्जन से अधिक अपराधियों की निगरानी खोल दी है। वहीं आए दिन मारपीट करने वालों को गुण्डा सूची में स्थान दिया गया है। अब अपराधी नियमित थाने में हाजिरी लगायेंगे।

Surveillance of 25 habitual criminals opened, 18 got a place in the go