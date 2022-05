प्रेम प्रसंग में युवती हत्या की आशंका, पुलिस को मिला लवलेटर

मऊगंज थाने के फूल गांव में मिला था युवती, का शव, घर से सात सौ मीटर दूर मिला युवती का बैग

रीवा। हत्या कर फेंके गए युवती के शव की रविवार की सुबह पुलिस ने बारीकी से परीक्षण किया। युवती की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और बाद में शव को एक खेत में फेंक दिया गया। घटना स्थल से कुछ दूर उसका बैग भी पड़ा मिला है। पुलिस ने फिलहाल भौतिक साक्ष्य एकत्र कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया।

Suspected of murder of girl in love affair, police got love letter