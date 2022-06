मवेशी को बचाने की कोशिश में टैंकर चालक ने गंवाई जान

गढ़ थाने के घुमा के समीप हुआ हादसा पुलिस मौके पर पहुंची

रीवा. तेज रफ्तार मिनी टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में चालक की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। नईगढ़ी तरफ से मिनी टैंकर सोहागी की ओर जा रहा था। दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह जैसे ही गढ़ थाने के घुमा के समीप पहुंचा तभी अचानक चालक नियंत्रण खो बैठा। हाईवे में तेज रफ्तार मिनी टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में टैंकर चालक गाड़ी के अंदर दब गया जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से चालक के शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने उसको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। प्रारंभिक जांच में हादसे के कारण सामने नहीं आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि वाहन के सामने अचानक कोई जानवर आ गया था जिसे बचाने के चक्कर में वह अनियंत्रित होकर पलट गया। पुलिस फिलहाल मर्ग कायम कर घटना की जांच कर रही है। जांच के बाद ही वास्तविक कारण सामने आएंगे।

Tanker driver lost his life trying to save cattle