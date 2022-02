किशोरी का अपहरण कर जंगल में किया गैंगरेप, विरोध करने पर दांत से काटा

हनुमना पुलिस ने दर्ज किया मामला, दो नाबालिग सहित तीन गिरफ्तार

रीवा। किशोरी का अपहरण का आरोपियों ने उसके साथ जंगल में बलात्कार किया। विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट कर दांत से काट लिया। किसी तरह आरोपियों से चंगुल से आजाद होकर पीडि़ता घर पहुंची। उसकी हालत देखकर परिजनों के होश उड़ गए। मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर आरोपी समेत दो नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया।

