70 हजार में बेंची गई किशोरी, महिला को हिस्से में मिले 15 हजार

मऊगंज पुलिस ने महिला को न्यायालय में किया पेश, दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी

रीवा। एक किशोरी का अपहरण कर उसको बेंचने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में महिला ने अहम जानकारियां दी है जिसके आधार पर आग आगे जांच की जा रही है।

Teenager sold for 70 thousand, woman got 15 thousand in share