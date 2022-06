घरेलू कार्यक्रम में तो तैरकर पहुंच जाते, चुनाव में वोट डालने के लिए नई सड़क चाहिए...

पोलिंग बूथ देखने पहुंचे तहसीलदार, कहा इतना जल्दी सड़क बना पाना मुश्किल

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि तहसीलदार गांव में आकर शिकायत वापस लेने का बना रहे थे दबाव

रीवा. जिले के गंगेव जनपद पंचायत क्षेत्र के सेदहा ग्राम पंचायत में बनाए गए पोलिंग बूथ तक सड़क मार्ग नहीं है। इसको लेकर ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराई थी और मांग उठाई थी कि नेवरिया में पोलिंग बूथ बनाया गया है, जिससे सेदहा गांव के लोगों को पैदल जाना पड़ेगा, वहां तक सड़क नहीं है। इस मामले की जानकारी मिलने पर कलेक्टर ने मनगवां के तहसीलदार को मौके पर जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा। तहसीलदार अनुराग त्रिपाठी गांव में पहुंचे और व्यवस्थाएं देखी। ग्रामीणों का कहना है कि तहसीलदार दबाव बना रहे थे कि शिकायत वापस ले लिया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात का मौसम नजदीक आ गया है, ऐसे में सड़क बना पाना मुश्किल है। इस बीच तहसीलदार ने बातों ही बातों में यह कह दिया कि बहन-बेटियों की शादी हो या अन्य कोई घरेलू कार्यक्रम तो कीचड़ हो या बांध तैरना पड़े वहां तक पहुंच जाते हैं। अब लोकतंत्र के उत्सव में पोलिंग बूथ तक पहुंचने के लिए नई सड़क की मांग करना अभी उचित नहीं है। तहसीलदार के इस बयान पर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि बहन-बेटियों की शादी को चुनाव से नहीं जोड़ें। इस बीच तहसीलदार ने पंचनामा बनाने के दौरान कुछ स्थान छोड़कर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसकी वजह से लोगों ने और आपत्तियां दर्ज कराई। तहसीलदार ने कहा है कि दस दिन में न तो सड़क बनाई जा सकती और न ही पोलिंग बूथ का स्थान बदला सकता। बढ़ते विरोध की वजह से वे वहां से वापस लौट गए। अब ग्रामीण इस मुद्दे को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। वीडियो जारी कर कहा है कि तहसीलदार ने कई आपत्तिजनक बातें की हैं, उन पर कार्रवाई की जाए अन्यथा वह चुनाव व्यवस्था को प्रभावित करेंगे। पूर्व सरपंच राजमणि सिंह, युवा मतदाता रितेश प्रताप सिंह, मनोज सिंह, विनोद सिंह, नंदलाल आदिवासी, राजेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह आदि ने कहा है कि यदि बारिश हो जाएगी तो दिव्यांग और बुजुर्ग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रशासन एक पोलिंग बूथ सेदहा गांव में भी बना दे जिससे समस्या का समाधान हो जाएगा, वहां तक पहुंच मार्ग भी है।



इधर बंधवा गांव में भी उठी मांग

मतदान केन्द्र तक सड़क नहीं होने का एक मामला नईगढ़ी जनपद के बंधवा भाईबांट गांव से सामने आया है। वहां के स्थानीय निवासी शशांक सिंह ने बताया कि गांव में हायर सेकंडरी स्कूल, अस्पताल एवं आगनबाड़ी सेंटर एक ही परिसर में हैं। यहां मतदान केन्द्र भी बनाया गया है लेकिन पहुंच मार्ग नहीं है। कुछ लोग इस सड़क मार्ग को अपना बताते हुए अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। यहां तक बिना बरसात के भी पहुंचना मुश्किल होता है।

Tehsildar accused of pressurizing him to withdraw the complaint