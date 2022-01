फोरव्हीलर से आए आरोपियों ने किया युवक का अपहरण, मचा हड़कंप

जवा कस्बे में घटना से सनसनी, पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा

रीवा। बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद में फोरव्हीलर से आए आरोपियों ने युवक का अपहरण कर लिया। आरोपियों ने युवक के भाई को हाजिर करने फरमान सुनाया और उसे अपने साथ ले गए। पुलिस ने तत्काल की घेराबंदी

घटना से अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर दी और वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपियों को पकड़कर युवक को मुक्त करवा लिया। घटना जवा कस्बे की बताई जा रही है। अनिकेत सिंह पिता दिलीप सिंह निवासी जवा रविवार की रात करीब दस बजे कस्बे में ही खड़ा हुआ था। उसी समय फोरव्हीलर वाहन में सवार होकर यूपी से नीतेश कुमार विश्वकर्मा निवासी पातारगांव घूरपुर, शिवकुमारी कोल निवासी छीरी उ.प्र. पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने युवक को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया और उसके बड़े भाई लकी सिंह को लेकर आने का फरमान सुनाकर चले गए। महज चंद मिनटों में हुई इस घटना से पूरे कस्बे में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।

The accused who came from the four wheeler kidnapped the young man, cr