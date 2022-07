गांव में घुसे भालू ने लोगों पर किया हमला, चार घायल

मऊगंज थाने के हेड़वार गांव की घटना, घायलों को लाया गया अस्पताल

रीवा। गांव में अचानक घुसे भालू ने लोगों पर हमला कर दिया। घटना से पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल निर्मित हो गया। हमले में चार लोग घायल हो गए जिनको अस्पताल लाया गया। सूचना मिलते ही वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया जो अब भालू को पकडऩे के लिए रेसक्यू आपेरशन कर रही है।

The bear entered the village attacked the people, four injured