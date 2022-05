जंगल से भटककर गांव पहुंचा भालू कुएं में गिरा, रेसक्यू कर निकाला

बैकुंठपुर थाने के नवा डिहिया गांव की घटना, घंटो दहशत में रहे लोग

रीवा। जंगल से भटककर गांव पहुंचा भालू कुएं में गिर गया। सुबह भालू को कुएं में देखकर लोगों के होश उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस व वन विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया जिसने रेसक्यू करके भालू को निकाला है। उसे फिलहाल परीक्षण के लिए जू में ले जाया गया है।

