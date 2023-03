जातिगत जनगणना कराना और संविधान बचाना सबसे बड़ी चुनौती- कुर्मी महासभा

रीवा. सरदार पटेल संस्थान निराला नगर रीवा में भारतीय कुर्मी महासभा मध्य प्रदेश का सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें बोलते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कुर्मी महासभा के अध्यक्ष डॉ. हरीश चंद्र पटेल ने कहा कि देश में जातिगत जनगणना कराना और संविधान तथा आरक्षण बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। संविधान से ही ओबीसी, एसी-एसटी को मान-सम्मान और शिक्षा का अधिकार मिला है। जिसे खत्म करने की साजिश हो रही है।

The biggest challenge is to save caste census and constitution