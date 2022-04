तंत्रमंत्र के जरिये लापता बहन को ढूंढने का दिया झांसा, घर में किशोरी को बनाया हवस का शिकार

गुढ़ पुलिस ने दर्ज किया मामला, आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ में जुटी

रीवा। तंत्रमंत्र के जरिये लापता बहन को ढूंढने का झांसा देकर तांत्रिक ने उसकी बड़ी बहन के साथ बलात्कार किया है। झाडफ़ूंक के बहाने से उसने इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया है। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है।

The bluff given to find the missing sister through tantra, the teenager was made a victim of lust in the house